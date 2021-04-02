Örgen: “MYK toplantısında seçimlerle ilgili tüm detaylar belirlenecek”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Vekili Kenan Örgen, BRT’de katıldığı “14. Saat” programında, bugün saat 16.00’da başlaması planlanan ‘kritik’ Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

MYK toplantısının gündemine ilişkin konuşan Genel Sekreter Vekili Örgen, Genel Başkan Saner’in; Türkiye ile imzalanan protokol çerçevesinde, ekonomik sıkıntıların aşılması ve altyapı çalışmalarının tamamlanması meseleleriyle ilgili MYK’yı bilgilendireceği ve MYK’nın bu husustaki değerlendirmelerinin alınacağını ifade etti.

Örgen, gündemde ayrıca UBP Genel Sekreterlik seçimi, UBP kurultayı ve “olası erken genel seçim” konularının da değerlendirileceğini ifade etti.

Örgen, “Genel Sekreterlik seçimi için 10 Nisan tarihi belirlendi. MYK bu konuda karar üretecek. Öte yandan partinin bu yıl içerisinde yapılacak Kurultayı konuşulacak. Ara seçim, yerel seçimler ve olası bir erken seçim konusunda da değerlendirmeler yapılacak. Bugünkü toplantıda tüm detaylar belirlenecek” dedi.

Örgen, UBP’nin çok büyük bir aile olduğunu, bu nedenle Genel Sekreterlik seçimlerinin yapılacağı sırada, salgına karşı tedbirlerin en üst düzeyde alınacağını, kimsenin bu konuda şüphe duymaması gerektiğini ifade etti.

Genel Sekreterlik seçimi için şu an, Özdemir Berova ile Oğuzhan Hasipoğlu olmak üzere iki ismin aday olduğunu ifade eden Örgen, “Seçimin yapılacağı tarihe kadar başka bir aday çıkar mı onu bilmiyorum. Ancak hangi aday kazanırsa kazansın, tüm organlarımız Genel Sekreter ile uyumlu bir şekilde çalışacaktır” dedi.