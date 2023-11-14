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Orgeneral Gürak: Kıbrıs bizim milli davamız, destansı bir mücadele var

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Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yıl dönümü dolayısıyla KKTC’ye ziyarette bulunan TSK Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Orgeneral Gürak: Kıbrıs bizim milli davamız, destansı bir mücadele var

Başbakanlıkta yer alan kabulde, hediye teatisinin ardından Başbakan Üstel ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak basına açıklamalarda bulundular.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin 40’ıncı yıl dönümü kutlamalarına eşlik etmek üzere adaya geldiklerini belirterek, burada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Orgeneral Gürak, “Kıbrıs bizim milli davamız, destansı bir mücadele var. Önümüzdeki yıl, 1974 Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümünü kutlayacağız. Bu yıl da, 29 Ekim’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını gururla ve onurla kutladık. Bugün de, yarın yapılacak kutlama için adaya geldik” diye konuştu.

Orgeneral Gürak, “Kıbrıs davası bizim milli davamız, bizim vazgeçilmezimiz. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri olarak da adada varlığımızı 74’ten beri sürdürüyoruz. Bu sayede adada bir barış ve huzur ortamı oluşmuştur. İnşallah bu ilelebet devam edecektir” dedi.

Başbakan Ünal Üstel de kabuldeki konuşmasında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve beraberindeki heyeti KKTC’nin 40’ıncı yıl dönümünde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel, 1974’te Barış Harekatı ile ülkeye huzur ve barış geldiğini ifade ederek, gelecek yıl 1974 Barış Harekatı’nın 50’nci yılını, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yaşını kutlayacaklarını ve bundan sonra da artık KKTC’nin yoluna devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk tarafının iki eşit egemen devlet esasına dayanan çözüm vizyonunu ortaya koyması ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın" çağrılarından sonra KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olduğuna ve yeni bir dönemin başladığına işaret etti. 

Başbakan Üstel ayrıca, bir süre önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Azerbaycan’a “tarihi bir ziyaret” gerçekleştirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Özbekistan’da yine bir masa etrafında bir araya geldiklerini belirtti.

Tüm bu gelişmelerin KKTC için “mutluluk” verici gelişmeler olduğunu ifade eden Başbakan Üstel, “Yolun ucunda artık ışık görüldü, biz bu ışığı ne kadar parlatabilirsek, ülkemizi o ışığa ne kadar hazır edebilirsek, bu bizim için mutluluktur” dedi.

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