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Orgeneral Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları ortaya çıktı

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24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde adı sık sık gündeme gelen 'Afrin komutanı' Orgeneral İsmail Metin Temel'in, peşmerge kıyafetli fotoğrafları ortaya çıktı.
Orgeneral Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları ortaya çıktı

Teğmenlikten başlayarak bir kez hariç sürekli terör olaylarının olduğu bölgelerde görev yapan Orgeneral Temel'in, peşmerge kıyafetli fotoğrafları ortaya çıktı.

 

Sosyal medyada, ‘özel görevde' çekildiği yazılarak paylaşılan fotoğraflarda, Temel Paşa'nın elindeki Kalaşnikof marka piyade tüfeği ve poşusu dikkat çekti.

Vatan gazetesinde yer alan haberde, fotoğrafların 1990'lı yıllarda çekildiği ifade edilirken, Özel Kuvvetler'de de görev alan Temel Paşa'nın, 1994 yılında Barzani ile Talabani arasında Kuzey Irak'ta çıkan çatışmalarda bölgede görev alan Türk askerleri arasında olduğu kaydedildi.

Türkiye'de ilk kez korgeneral rütbesiyle ordu komutanlığı görevini üstlenen İsmail Metin Temel, son seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ‘apoletlerini sökeceğim' tartışmasıyla da gündem olmuştu.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nı yöneten İsmail Metin Temel, son Yüksek Askeri Şura toplantısında ‘orgeneralliğe' terfi etmişti.

 

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