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Örgü bebekler kadınların geçim kaynağı oldu

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Örgü bebekler kadınların geçim kaynağı oldu
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası sınırları içinde kalan Eceabat ilçesine bağlı köylerde kadınların el emeği göz nuru dökerek hazırladıkları örgü bebekler geçim kaynağı oldu.

 Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası sınırları içinde kalanEceabat ilçesine bağlı köylerde kadınların el emeği göz nuru dökerek hazırladıkları örgü bebekler geçim kaynağı oldu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı nedeniyle tarihi yarımadayı ziyarete gelen yerli yabancı turistler, savaşların yaşandığı mekanları ve gazi köyleri ziyaret ediyor.

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Yol güzergahında açılan stantlar ile köylerdeki evlerin önlerinde sergilenen, kadınların şiş ve tığla yapıp içini elyafla doldurdukları örgü bebeklere, ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının ve 57. Alay birliğine ait askerlerin, 25 Nisan sabahı Anzak Koyu'ndan çıkarma yapan müttefik güçlerine karşı koyabilmek için ilk adımı attıkları Eceabat'a bağlı Bigalı köyünde ikamet eden kadınlar, kışın ördükleri bebekleri köye gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

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