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Örgüt, Basın Konseyi’nin dünkü açıklamasına da tepki gösterdi

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Örgüt, Basın Konseyi’nin dünkü açıklamasına da tepki gösterdi
Anonimus Hareketi, Hint kenevirinin devlet kontrolünde üretim ve kullanım serbestliği verilmesi talebini yineleyerek bunun devlete sağlayacağı ekonomik faydalar yanında; 250 hastalık türüne fayda sağlayabilen bitkinin insanlar tarafından fayda var.

Hareket adına Avukat Barış Mamalı’nın yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılında hazırlanan Avrupa Uyuşturucu Raporu’nda Hint kenevirinin serbest bırakıldığı ülkelerde kokain, eroin, extacy, MDMA, sentetik cannabinoid (bonzai) gibi zararlı kimyasal uyuşturuculara talebin yüzde 50’lere kadar varan oranlarda azalmakta olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

BASIN KONSEYİ’NİN AÇIKLAMASINA ELEŞTİRİ

Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nin dün yaptığı açıklamayı da eleştiren Mamalı, “Hint kenevirinin yasallaştırılması mücadelesinin arkasında uyuşturucu baronları olduğunu” savunan konseyin iddialarını kamuoyu önünde ispatlamasını istedi.

Mamalı, Konseye kamuoyu önünde tartışma çağrısı yaptıklarını ancak cevap alamadıklarını da ifade ederek “Önce hangi uyuşturucu baronlarından bahsettiğinizi ve bizlerle medyaya yapılan desteklerin ne olduğunu ispata davet ediyorum. Bu ispatı imkânsız iddialarınızı kanıtlayamadığınız takdirde konseyinizi kapatıp gitmeniz icap etmektedir” görüşüne yer verdi.

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