  • BIST 1.776,41
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.2478
  • Euro 13.8849
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Örgütler Kadına Yönelik Şiddete Karşı Basın Açıklaması Yaptı

» »
Örgütler Kadına Yönelik Şiddete Karşı Basın Açıklaması Yaptı
Örgütler Kadına Yönelik Şiddete Karşı Basın Açıklaması Yaptı

Bazı örgütler “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla basın açıklaması yaptı. 

Mesarya Kadınları İnisiyatifi, Sol Hareket ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclislerinin yaptığı ortak basın açıklamasında, kadınların sokakta, evde, iş yerinde şiddete uğramaya devam ettiği savunuldu, dünyanın her yerinde kadınların ve LGBTIİ+’ların haklarına ve hayatına saldırılar olduğu ifade edildi. 

KKTC’de gece kulüplerinde kadınların pasaportlarına el konulduğu ve köleleştirildiği öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Cinsel kimliğimiz ve cinsel yönelimimizden dolayı fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik, dijital şiddete uğrayarak öldürülüyoruz. Kadına yönelik şiddeti ve nefret cinayetlerini umursamayan, toplumsal cinsiyet eşitliğini reddeden, kadınların köle olarak kullanılmasına göz yuman otoriter, iş birlikçi, teslimiyetçi ve gerici iktidarlar ile karşı karşıyayız. Erkek devlet öldürülen her kadından korumadığı için sorumludur.

Dilimiz, inancımız, etnik kökenimiz farklı olsa dahi bizi bir araya getiren, örgütlü mücadelemiz ve yükselttiğimiz kadın hareketidir. Hepimiz eşit, özgür ve sömürüsüz bir Dünya'da yaşamak istiyoruz. Kararlıyız, sömürülmediğimiz, öldürülmediğimiz bir dünyayı ve Kıbrıs’ı hep birlikte kuracağız. Haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği: “Kadına Yönelik Her Türlü Şiddet Sonlanıncaya Kadar Mücadeleyi Sürdüreceğiz”22 Kasım 2021 Pazartesi 19:19
  • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Yürüyüşü Düzenleniyor21 Kasım 2021 Pazar 15:51
  • UBP LTB Kadın Sığınma Evi yararına kermes düzenledi18 Kasım 2021 Perşembe 17:06
  • '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi bir Türk oyuncu!16 Kasım 2021 Salı 20:22
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell’den, LTB Kadın Sığınma Evi’ne İletişim Desteği16 Kasım 2021 Salı 17:57
  • Kadın Örgütleri Gazimağusa’da Şiddete Karşı Yürüyecek03 Kasım 2021 Çarşamba 15:31
  • KAYAD, Sosyal Hizmetler Dairesi Personeline Kadın Ticareti Konulu Eğitim Verdi01 Kasım 2021 Pazartesi 16:58
  • Son Başvuru 12 Kasım’da28 Ekim 2021 Perşembe 17:38
  • Sezaryen Doğum Sonrası Gelişen Komplikasyonlara Dikkat Edilmeli!24 Ekim 2021 Pazar 22:00
  • Hamileleri Bekleyen 4 Büyük Tehlike !18 Ekim 2021 Pazartesi 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti