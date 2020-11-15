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Örgütler saat 14'de Lefkoşa'da Pronto çemberinde buluşuyor, "Onlar Mangala Biz Alana" eylemi yapılıyor

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"Onlar Mangala Biz Alana" eylemi yapılıyor
Örgütler saat 14'de Lefkoşa'da Pronto çemberinde buluşuyor, "Onlar Mangala Biz Alana" eylemi yapılıyor

Sol Hareket sözcüsü Abdullah Korkmazhan yaptığı açıklamada "Onlar Mangala Biz Alana eylemimiz önceden planlandığı gibi demoktatik, anayasal haklarımız çerçevesinde saat 14:00'da Pronto Çemberi'nde buluşarak gerçekleşecektir." dedi.

İşte Korkmazhan'ın açıklaması;

Polisin ve Kaymakamlığın anayasal hakları yok sayan bu tutumu kabul edilemezdir. Eylemin gerçekleşmesi artık Kıbrıslı Türkler'in demokrasi ve iradesi meselesi haline gelmiştir.

Halkımızı, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partileri demokrasimizi ve irademizi savunmak adına alanda olmaya çağırıyoruz.

Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket, Baraka Kültür Merkezi

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