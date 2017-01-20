"Örgütlü mücadeleye karşı yapılan saldırılar kabul edilemez!"

Görüşmede KTHY ve ETİ çalışanlarının sorunları, ülkedeki ekonomik durum ve UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin uyguladığı yanlış kararlar ele alındı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, kamuda örgütlü Kamu-Sen ve Hava-Sen’i kabul etti. Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmede Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, örgütlü mücadeleye karşı başlatılan saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı ve buna karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi. Görüşmede KTHY ve ETİ çalışanlarının sorunları, ülkedeki ekonomik durum ve UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin uyguladığı yanlış kararlar ele alındı.

SORAKIN: BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, parti olarak insan odaklı, refah düzeyi yüksek ve çağdaş bir toplum arzu ettiklerini söyledi. Çağdaş toplum örgütlü toplumdur. Sendikalar ise çalışan kesimlerin örgütleridir. Doğru mücadele yöntemleri ile sadece çalışanların değil, toplumsal anlamda da kazanımlar elde edilmesine katkı sağlarlar. Sendikal yaşamı önemsediklerini kaydeden Sorakın kazanımların geriye gitmemesi gerektiğini ifade etti. Son dönemlerde sendikal yaşama yönelik birçok saldırı yapıldığının altını çizen Sorakın, örgütlü oldukları gerekçesiyle CAS çalışanlarının işten atılması ve 2017 ajandasındaki ifadelerden dolayı KTÖS’ün baskı altına alınmaya çalışıldığını, sendikal faaliyetlerin etkisizleştirilmesi için profesyonelliklerin kaldırılmasının istendiğini belirtti. Sorakın, bunu kabul etmenin mümkün olmadığını, hükümetin bu tavrından bir an önce vazgeçmesi gerektiğinin altını çizerek buna karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

“HALKIN ALIM GÜCÜ YÜZDE 30 AZALDI”

Halkın alım gücünde de ciddi bir azalma yaşandığını anımsatan Sorakın, “Temel tüketim maddeleri başta olmak üzere elektrik, gaz, akaryakıt, ilaç ve devlet harçlarına ciddi anlamda zam geldi. “Yüzde 30’a uğrayan bir alım gücü kaybımız var. Hükümet bu alım gücü kaybını nasıl karşılayacağını açıklamıyor. Asgari ücret 2 toplantıda da belirlenmedi” diyen Sorakın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Temmuz-Aralık döneminde yüzde 7.86’lık hayat pahalılığı oluştu. Oluşan HP’nin tümü maaşlara konsolide edilse bile kayıpların karşılanması mümkün değildir. Hükümetin ciddi anlamda ekonomik tedbir alması gerekmektedir. Tedbir alınmaması durumda çalışanlar ve halkımız çok zor durumda kalacak. Küçük esnaf ve işverenler de yükümlülüklerini yerine getiremeyecek ve iflaslar yaşanacak. Yaz aylarında Meclis’i de devre dışı bırakarak Anayasa’ya uygun olmadığı halde ekonomik gerekçeleri göstererek yasa gücünde kararname çıkaran hükümet nerededir? İçinde bulunduğumuz süreç ekonomik anlamda karar almanın tam zamanı!”

ATAN: CTP DİRAYETLİ DURUŞ SERGİLEDİ

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ise Özelleştirme Yasası’nda Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin aldığı kararın arkasında durduğunu ve dirayetli bir duruş sergilediğini ve bunun da çalışanlara büyük katkısı olduğunu söyledi. CAS çalışanlarının 6 yıldır büyük bir mağduriyet yaşadığını kaydeden Atan, sendikalara karşı büyük bir saldırı başlatıldığını da ifade etti. KTÖS’ün bastığı ajandadan dolayı tüm sendikaların zarar gördüğünü vurgulayan Metin Atan, bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını, sendikal hakların kolay kazanılmadığını sözlerine ekledi.

ATAKAN: ERHÜRMAN’IN KATKILARI GÖRMEZDEN GELİNEMEZ

Görüşmede KTHY ve ETİ çalışanları adına söz alan Hava-Sen Başkanı Buran Atakan, Özelleştirme Değişiklik Yasası’na destek verdiği için CTP’ye teşekkür etti. Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın bu konuda çok büyük katkıları olduğunun altını çizen Atakan, bu katkıların görmezden gelinemeyeceğini belirtti. CAS’ın özel bir şirket olmadığını ve bu şirketin de devlet tarafından yönetildiğini dile getiren Atakan, CAS’ın diğer devlet kurumlarından ayrılamayacağını kaydetti. Tufan Erhürman’ın CTP’nin Genel Başkanı olmasının kendileri için büyük bir şans olduğuna vurgu yapan Atakan, halkın böyle politikacılara ihtiyacı olduğunu söyledi.