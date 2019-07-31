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Orhan Arsal: İlgili memur aleyhinde idari kovuşturma değil cezai kovuşturma başlatılması elzemdir

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Avukat Orhan Arsal, Ercan Havaalanı Karakolu'nda yaşanan polis şiddetiyle ilgili idari soruşturma açıldığını belirten Polis Teşkilatı'nı eleştirerek söz konusu polis hakkında bir an önce cezai soruşturma açılması gerektiğini bildirdi.
Orhan Arsal: İlgili memur aleyhinde idari kovuşturma değil cezai kovuşturma başlatılması elzemdir

Avukat Orhan Arsal, Ercan Karakolu'nda yaşanan polis şiddetinin  basit bir soruşturulma ile kapatılacak bir olay olmadığını, gerçekleşen polis şiddetinin 154 Ceza yasasında ciddi bir suç teşkil ettiğini ve ilgili polis memuru hakkında derhal cezai soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.

 Ercan, polis şiddetiyle ilgili şunları kaydetti:

Polis Teşkilâtınının itibarını zedeleyecek tarzda harekette bulunan polis mensubu hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştır” deniliyor. Yani birini bu şekilde dövmek bu kadar ucuz mu? Sadece basit bir disiplin soruşturması ile kapatılacak mı yani bu olay? Dayak Fasıl 154 Ceza yasamız tahtında ciddi bir suç. Derhal ilgili memur aleyhinde derhal cezai kovuşturma başlatılması elzemdir.

İdari soruşturma ise ceza davasından ilgili memurun alacağı mahkumiyet veya beraat ışığında ilerlemelidir. Diğer bir deyişle ilgili memur önce yargıç huzuruna çıkarılmalıdır, yargıcın kararından sonra ise polis teşkilatı kendi içerisindeki idari soruşturmasını başlatmalıdır.

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