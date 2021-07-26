Orhan Asker'in ölüm sebebi kalp krizi

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
24.07.2021 tarihinde, Karaman’da ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Orhan ASKER(E-61)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
PGM Basın Subaylığı açıkladı:
24.07.2021 tarihinde, Karaman’da ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Orhan ASKER(E-61)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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