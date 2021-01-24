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Orhan Gencebay yine çukura düştü

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Eski şarkıcı Orhan Gencebay, yürüyüş yaparken çukura düşerek parmağını kırdı.
Orhan Gencebay yine çukura düştü

Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı.

Evinin yakınlarında tek başına yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşen Orhan Gencebay sol işaret parmağını kırdı. Taksiye binip eve giden Gencebay daha sonra eşiyle birlikte tedavi için hastahneye geçti.

NTV'de yer alan habere göre, özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay'ın kırık olan sol el işaret parmağına atel takılmasına karar verildi. Orhan Gencebay daha önce de yine boğazda hava almak isterken tek başına yürüyüşe çıkmış ve yine bir çukura takılarak düştüğü gündeme gelmişti.

 

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