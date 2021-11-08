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Orhan Pamuk hakkında verilen takipsizlik kararına yapılan itiraz kabul edildi: Mahkeme Pamuk hakkında iddianame düzenlenmesini talep etti

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Orhan Pamuk hakkında bir avukatın şikayeti üzerine başlatılan ve ardından takipsizlik kararı verilen soruşturma, avukatın itirazı sonucunda tekrar açılacak.
Orhan Pamuk hakkında verilen takipsizlik kararına yapılan itiraz kabul edildi: Mahkeme Pamuk hakkında iddianame düzenlenmesini talep etti

Pamuk’un Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan son kitabı Veba Geceleri’nde Atatürk’e ve Türk bayrağına hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada Pamuk ifadeye çağrılmıştı.

Orhan Pamuk konuyla ilgili haberlerin ardından “Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri'nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur. Tam tersi, roman bu özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Savcılık bunun üzerine takipsizlik kararı vermişti.

Şikayetçi Avukat Tarcan Tülük ise karara itiraz etti.

İtirazı görüşen Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Tülük’ün itirazını kabul etti.

Hakimliği dosya üzerinde yaptığı incelemede kitap içerisinde bulunan bazı kısımlarda hakaret içeriği taşıyabilecek ibarelerin yer aldığını, dosya kapsamında Orhan Pamuk'un bu haliyle yargılanması gerektiğini ifade etti.

Hakimlik, delillerin savcılık tarafından tekrar incelenmesini ve iddianame düzenlenmesi gerektiğine karar verdi.

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