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Orhan Tolun: Arama motorlarında yokuz

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KITSAB Başkanı Orhan Tolun, daha önceden de Kıbrıs Postası'na yaptığı açıklamayı yineleyerek, "Arama motorlarında yokuz" ifadelerini kullandı.
Orhan Tolun: Arama motorlarında yokuz

Tolun istikrar sağlanması gerektiğinden bahsederek, “İstikrar bir turizm örgütüyle veya bakanın altında gerçek bir sürdürülebilir yapı oluşturulursa olur” açıklmasında bulunarak, bunun da fonla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

“Şu an turizm fonunun toplamı 1 buçuk milyon” olduğunu belirten Tolun, bu parayla nasıl reklam yapılabileceğini sordu ve kendilerinin yapamadığını kaydetti. KKTC reklamlarını Türkiye’nin yaptığını ifade eden Tolun, bunu kendilerinin yapması gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Turizm Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa konuk oldu.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, müsteşar ve bakanın ne zaman isteseler ulaşılabilir olduğundan ve aralarında hiç bir sıkıntı olmadığından bahsetti. Hükümet bazında yukarı çıktığı zaman problem olabildiğine değinen Tolun, son toplantılarının iyi geçtiğinden bahsederek, daha önceki iki toplantılarında da aynı saatte hükümetin düştüğünü söyledi.

 

“ARAMA MOTORLARINDA YOKUZ...”

“Arama motorlarında yoksunuz, acenteleri desteklemek yok, motivasyonda yok” diye konuşan Tolun, Türkiye’nin iki kez hibe verdiğini Rum tarafının da çalışanlarının maaşlarının yüzde 70’ini verdiğini ifade ederek, “Kendi hükümetimiz bize bir şey vermedi” dedi.

Ülkede turizm olmazsa istikrarlı bir politika da izlenemeyeceği vurgusunu yapan Tolun, dış ticaret açığını 960 milyon gibi bir rakamla turizmin kapattığından bahsetti. Uçak fiyatları ile artık acentelerinde turist getiremediğine değinen Tolun, havayollarının tekelleşme yaptığını ifade etti.

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