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Orkestra Cezaevi'ne gönderildi!

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Bülent Ersoy’un Nuh’un Gemisi Otel’de vereceği konser için KKTC’ye sahte PCR ile giriş yapan 21 kişilik orkestra ekibinin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. Esas karar, 4 Ekim’de açıklanacak.
Orkestra Cezaevi'ne gönderildi!

Bülent Ersoy’un Nuh’un Gemisi Otel’de vereceği konser için KKTC’ye sahte PCR ile giriş yapan 21 kişilik orkestra ekibi bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargıç karşına çıkarıldı.

Yaklaşık bir aydır, mahkemeye çıkmayı polis gözetiminde bir otelde bekleyen 21 kişilik orkestra ekibiyle ilgili mahkeme, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmeleri yönünde karar üretti.

Elde edilen bilgilere göre ekiple ilgili karar, 4 Ekim’de açıklanacak.

Öte yandan ekibe sahte PCR belgesi sağlayan zanlılar Y.T, M.Ö ve otelin genel müdürü zanlı S.L, 20’şer bin TL’lik teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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