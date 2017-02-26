“Orkide Gözlem Yürüyüşü” bugün yapıldı

Denizli- Gemikonağı Kalkındırma Derneği tarafından düzenlenen 7’inci Orkide Gözlem Yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüş öncesi Denizli- Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı etkinliğe katılanlara seslendi.

Türkay Fotalı, dernek olarak bölgede yetişen nadide çiçeklerden biri olan orkideler ve diğer güzellikleri paylaşmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Lefke Kaymakamı Halil Çorba da temiz ve sağlıklı çevrenin önemine işaret etti.

Etkinliğin doğa ile insanları bütünleştirdiğine dikkati çeken Çorba, gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakılması için herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Daha sonra Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya bir konuşma yaptı.

Aziz Kaya, etkinliğe katılımın her yıl artmasının memnuniyet verici olduğunu kaydederek, bölgedeki değerlerin bu tür etkinliklerle daha fazla anlam bulduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi gösteri sundu.

Yürüyüş, güzergah hakkında bilgi verilmesi ile başladı.

Katılımcılar, 6.7 kilometrelik parkurda, doğanın nadide çiçekleri orkideleri gözlemleme ve fotoğraflama şansı buldu.