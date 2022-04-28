Orkun: “Faturalarını ödemeyenler, indirimi hesaplarında görecek”

BRT'de konuşan Kıb-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun , Mart ayı elektrik faturalarını ödeyenlere aradaki farkın iade edileceğini açıkladı.
Orkun, “Ödeyemenler ise oluşan fark ve indirimi hesaplarında görecek” dedi.
BRT'de konuşan Kıb-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun , Mart ayı elektrik faturalarını ödeyenlere aradaki farkın iade edileceğini açıkladı.
Orkun, “Ödeyemenler ise oluşan fark ve indirimi hesaplarında görecek” dedi.
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