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Orkun: “Faturalarını ödemeyenler, indirimi hesaplarında görecek”

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KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun, Mart ayı elektrik faturalarını ödeyenlere aradaki farkın iade edileceğini, ödemeyenlerin ise indirimi hesaplarında göreceklerini açıkladı.
Orkun: “Faturalarını ödemeyenler, indirimi hesaplarında görecek”

BRT'de konuşan Kıb-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun , Mart ayı elektrik faturalarını ödeyenlere aradaki farkın iade edileceğini açıkladı.

Orkun, “Ödeyemenler ise oluşan fark ve indirimi hesaplarında görecek” dedi.

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