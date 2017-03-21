“Orman alanı yüzde 23,1… KKTC orman fakiri”

Orman Mühendisleri Odası, Orman Dairesi’nde personel eksikliği bulunduğundan dolayı ormanlarda etkin denetleme ve koruma yapılamadığını; yangınlar karşı yüksek kabiliyetli araçların kullanımının eğitimsiz geçici personele bırakıldığını savundu.

Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan İrfan Tansel Demir, Dünya Ormancılık Günü nedeniyle yayımladığı bildiride, Orman Dairesi ve ormanlık alanlarla ilgili sıkıntılara dikkat çekti.

Ülkede ormanlara zarar veren faktörlerin yasadışı hayvan otlatma, orman yangınları, zararlı böcekler ve insan kaynaklı faaliyetler olduğuna dikkat çeken Demir, “Tüm uyarılara rağmen hükümetlerimiz gerekli önlemleri zamanında almamakta, ormancılık uygulamalarının yürütülmesine ve geliştirilmesine imkan tanıyacak iradeyi ve mali kaynağı ayırmakta isteksiz davranmaktadır” dedi.

“ORMAN ALANI YÜZDE 23,1… KKTC ORMAN FAKİRİ”

Ülkede konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri bulunmadığını, keçi yasağı olan köylerde keçi beslendiğini ve keçi sürülerinin yeni tesis edilen ağaçlandırma sahalarına zarar verdiğini kaydeden Demir, ülkede orman alanlarının 76,7 bin hektara ulaştığını ancak bunun ülke yüzölçümünün yüzde 23,1’ine tekabül ettiğini, bu orana göre de KKTC’nin orman fakiri bir ülke olduğunu ifade etti.

Demir, son yıllarda küresel ısınmanın bölgede etkili olması ve periyodik kuraklıklar neticesinde ulusal ormanların sürdürülebilirliğinin de ciddi tehdit altına girdiğini belirtti.

“ORMAN DAİRESİ’NİN VARLIĞI BİLE TARTIŞILIR DURUMA GELDİ”

“Orman varlığının sürdürülebilir olması için gerek ağaçlandırma ve koruma faaliyetleri, gerekse bakım ve faydalanma faaliyetleri konusunda ciddi eksiklikler, günümüzde had safhaya ulaşmış ve ülkemizde bu zor ve meşakkatli işleri yapan Orman Dairesi’nin varlığı bile bugün tartışılır duruma gelmiştir” diyen Demir, eksikliklerin en başında ise kadro ve personel sıkıntısının yer aldığını vurguladı.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı İrfan Tansel Demir, 1989 tarihli Orman Dairesi Teşkilat Yasasının yenilenerek ormancılık teşkilatının yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu; ormanların siyasilerin aklına ancak büyük yangınlar, böcek zararlıları ve afet durumlarında geldiğini savundu.

“HAREKET KABİLİYETİ ÇOK YÜKSEK OLAN ARAÇLAR GEÇİCİ PERSONELE TESLİM EDİLİYOR”

Orman yangınlarına karşı ekipman ve araç gereç bakımından çok iyi durumda olunduğunu ancak bu araçları kullanabilecek ve eğitimli personelin kalmadığını kaydeden Demir, “Hareket kabiliyeti çok yüksek olan özellikle itfaiye araçları, mevsimlik olarak geçici ve eğitimsiz personele teslim edilmektedir” dedi.

“ETKİN DEVRİYE KORUMA YAPILAMIYOR”

Demir, ormanlarda etkin devriye-koruma faaliyeti de yapılamadığını dolayısıyla yasadışı ağaç kesimleriyle mücadele edilemediğini, ormanlara yapılması gereken bakım yeterince yapılamadığını, bunun sonucunda da yangına karşı çok hassas ve bozuk ormanlar oluştuğunu anlattı.

Daire çalışanlarının özveriyle çalıştığını ancak motivasyonlarının yok denecek kadar azaldığını kaydeden Demir, “Orman Dairesi’nin içerisinde bulunduğu bu personel sıkıntıları içerisinde üzülerek uyarmamız gerekir ki önümüzdeki yangın sezonunda çıkması muhtemel orman yangınlarında, hafızalarımızdan silinmeyen Girne yangı, Yeşilırmak Yangını gibi, büyük orman alanlarını kaybetmek değil kaybetmemek mucize olacak” ifadelerine yer verdi.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Demir, hükümete ormancılık teşkilatının yeniden yapılandırılması ve sorunların çözümü için sorumluluk alması çağrısı yaparak yeşil bir ülke için vatandaşlara da büyük görevler düştüğünü vurguladı.