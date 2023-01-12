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Orman Arazileri konusunda Bakanlar Kurulu kararına ara emri!

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Orman Arazileri konusunda Bakanlar Kurulu kararına ara emri!
Orman Arazileri konusunda Bakanlar Kurulu kararına ara emri!

Orman Arazileri konusunda Bakanlar Kurulu kararına ara emri!

UBP-DP-YDP Bakanlar Kurulu’nun 14.11.2022 tarihli kararı ile “Orman Arazilerinin” ormandan çıkarılma kararının yürütmesi Yüksek İdare Mahkemesi tarafından DURDURULMUŞTUR!

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