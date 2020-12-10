Orman Dairesi, Akdeniz Kabuk Böceği mücadelesi başlattı

KKTC’de her yıl dikkatsizlik ve piknik alanlarında yakılan ateşlerin söndürülmemesi nedeniyle, meydana gelen yangınların yanısıra Akdeniz kabuk böceği gibi zararlıların ormanlarımıza yarattığı tahribat, ormanların yok olmasına neden oluyor.
Yorgoz Ormanında meydana gelen büyük yangının yarattığı tahribattan sonra, Serhat Köy bölgesinde, Akdeniz kabuklu böceği salgınınında, çam ağaçlarında büyük hasar yarattığının tespit edilmesi üzerine Orman Dairesi, Akdeniz Kabuk Böceğine yönelik mücadele başlattı.
Serhat Köy bölgesindeki ağaçlandırma sahasında, Akdeniz kabuk böceği salgınının, çam ormanlarına ciddi hasar vermesi üzerine, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’nun, salgına karşı hızlı bir mücedele başlatarak, ekiplerini bu alana yönlendirdiği gözlemlendi.
Orman Dairesine bağlı ekiplerin, Serhat Köy bölgesindeki ağaçlık bölgede, Akdeniz Kabuk Böceği ile mücadele başlatırken, Kesim ve imha çalışmaları yanında, tuzak ağaçlar kurarak, feromon tuzaklar astığı öğrenildi.
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