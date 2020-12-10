  • BIST 1.364
  • Altın 464,368
  • Dolar 7,8625
  • Euro 9,5032
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 20 yeni vaka!

Orman Dairesi, Akdeniz Kabuk Böceği mücadelesi başlattı

» »
KKTC’de her yıl dikkatsizlik ve piknik alanlarında yakılan ateşlerin söndürülmemesi nedeniyle, meydana gelen yangınların yanısıra Akdeniz kabuk böceği gibi zararlıların ormanlarımıza yarattığı tahribat, ormanların yok olmasına neden oluyor.
Orman Dairesi, Akdeniz Kabuk Böceği mücadelesi başlattı

KKTC’de her yıl dikkatsizlik ve piknik alanlarında yakılan ateşlerin söndürülmemesi nedeniyle, meydana gelen yangınların yanısıra Akdeniz kabuk böceği gibi zararlıların ormanlarımıza yarattığı tahribat, ormanların yok olmasına neden oluyor.

Yorgoz Ormanında meydana gelen büyük yangının yarattığı tahribattan sonra, Serhat Köy bölgesinde, Akdeniz kabuklu böceği salgınınında, çam ağaçlarında büyük hasar yarattığının tespit edilmesi üzerine Orman Dairesi, Akdeniz Kabuk Böceğine yönelik mücadele başlattı.

Serhat Köy bölgesindeki ağaçlandırma sahasında, Akdeniz kabuk böceği salgınının, çam ormanlarına ciddi hasar vermesi üzerine, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’nun, salgına karşı hızlı bir mücedele başlatarak, ekiplerini bu alana yönlendirdiği gözlemlendi.

Orman Dairesine bağlı ekiplerin, Serhat Köy bölgesindeki ağaçlık bölgede, Akdeniz Kabuk Böceği ile mücadele başlatırken, Kesim ve imha çalışmaları yanında,  tuzak ağaçlar kurarak, feromon tuzaklar astığı öğrenildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısı başladı10 Aralık 2020 Perşembe 14:07
  • Orman Dairesi, Akdeniz Kabuk Böceği mücadelesi başlattı10 Aralık 2020 Perşembe 14:02
  • Yeni kabine Meclis’e sunuldu10 Aralık 2020 Perşembe 13:59
  • Tatar: “Ülkemizde yaşayan her birey İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tüm haklarına sahiptir”10 Aralık 2020 Perşembe 13:51
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünden Vekalet Açıklaması10 Aralık 2020 Perşembe 13:49
  • KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Yeni Kurulan Hükümete Başarılar Diledi10 Aralık 2020 Perşembe 13:48
  • Zanlı Zeynel Doğan’a 1 gün tutukluluk verildi10 Aralık 2020 Perşembe 13:47
  • Özyiğit: “Ülkenin ve Toplumun Geleceği Adına Endişeliyiz”10 Aralık 2020 Perşembe 12:57
  • Türk İşaret Dili Modüler Eğitim Sertifikaları Takdim Edildi10 Aralık 2020 Perşembe 12:44
  • KKTC’ye İlaç Ve Aşı Hibe Edilecek10 Aralık 2020 Perşembe 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti