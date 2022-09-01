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Orman Dairesi, bugünden itibaren piknik alanlarında ateş yasağının kalktığını duyurdu

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Orman Dairesi Müdürlüğü, bugünden itibaren ateşli piknik alanlarında ateş yakılmasına izin verildiğini duyurdu.
Orman Dairesi, bugünden itibaren piknik alanlarında ateş yasağının kalktığını duyurdu

Orman Dairesi Müdürlüğü, gelecek günlerde sıcaklığın nispeten düşmesi ve bağıl nemin yükselmesi beklendiğini belirterek, bugünden itibaren ateşli piknik alanlarında ateş yakılmasına izin verildiğini duyurdu.

Daire, ateşli piknik alanları dışında ateş yakma yasağının devam ettiğine dikkat çekti ve ateşli piknik alanlarında yakılan mangalların, alandan ayrılmadan önce söndürüldüğünden emin olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Yangın tedbirleri konusunda hassas olunması çağrısında bulunulan Orman Dairesi Müdürlüğü açıklamasında, mevcut diğer yangın tedbirleri de şu şekilde hatırlatıldı:

SİGARA İZMARİTLERİ ARAÇLARDAN ATILMAMALI

“Özellikle ana yolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması (özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması) gerekmektedir.

Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı telefon numarasından "Alo 177" Orman Dairesine veya yangın ihbarı "Alo 199" İtfaiye ‘ye bildirmeleri erken müdahale açısından çok önemlidir.

Yangın vukuunda da halkın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması; her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir.

Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur.

Belediyelerin ve halkın kullandıkları çöplük alanlarındaki çöplerin Güngör çöplüğüne taşınması yasa gereğidir. Vahşi depolama yapılan çöplüklerde yakılarak imha edilen çöpler ormanlarımız için en önemli tehdit unsurudur.”

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