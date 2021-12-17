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Orman Dairesi Duyuru

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Orman Dairesi Duyuru
Orman Dairesi Duyuru

Orman Dairesi Müdürlüğü, 2021-2022 yılı ağaçlandırma sezonunda 200 bin adet fidan dikimi yapacaktır.

 

17 Mayıs 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda, 1000 hektarlık bir alan yanmıştı. Bu alandaki temizleme-kesim-sürüm ve ağaçlandırma çalışmaları Aralık - Ocak ayı içinde tamamlanacaktır.

 

Bu alan içinde bulunan ve ilk etapta dikimi yapılan 70 bin adet fidan, defalarca uyarılan ve ceza kesilen keçi-koyun sürü sahiplerinin sürüleri tarafından yok edilmiştir. Yine bu yıl dikimi yapılacak olan 200 bin adet fidan için de aynı tehlike bulunmaktadır. 

 

Hayvan üreticlerimiz, zor durumda kalmamaları için kendilerine yetecek kadar mera alanı bırakılmasına rağmen, sürülerini başıboş bırakarak, ormanımız, geleceğimiz için yapılan emekleri hiçe sayarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

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Bu ormanlar bize emanettir. Tüm halkımızın, biz ormancılara yardımcı olmalarını diliyoruz.

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