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Orman Dairesi Ekibi Alanya’daki Yangına Müdahale Ediyor

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Orman Dairesi Ekibi Alanya’daki Yangına Müdahale Ediyor
Orman Dairesi Ekibi Alanya’daki Yangına Müdahale Ediyor

Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek olmak üzere dün Alanya'ya giden Orman Dairesi personeli çalışmalara başladı.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Orman Dairesi ekibi, Alanya’daki Gazipaşa bölgesindeki yangına TC Orman Genel Müdürlüğü’nün kılavuzluğunda müdahale ediyor.

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Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi tarafından dün 3 araç ve 10 personel gönderilmişti.

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Orman Dairesi personeli dün bakanlık önünde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından uğurlanmıştı.

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