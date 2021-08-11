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Orman Dairesi Ekibi Ülkeye Döndü

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Orman Dairesi Ekibi Ülkeye Döndü
Orman Dairesi Ekibi Ülkeye Döndü

Türkiye’deki yangınlarda görev yapan Orman Dairesi ekibi dün akşam ülkeye döndü. Orman Dairesi ekibi Türkiye’deki yangınların söndürülmesi çalışmalarına destek vermiş, Alanya ve Antalya’daki yangınlara TC Orman Genel Müdürlüğü’nün kılavuzluğunda müdahale etmişti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi tarafından Türkiye’ye araç ve personel gönderilmişti. Bu çerçevede  Orman Dairesi’nden 3 araç ve 10 personel Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

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