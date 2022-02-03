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Orman Dairesi Hizmetlerin Bedellerini Açıkladı

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03/02/2022 tarihinde bir internet haber sitesinde yayınlanan haberlerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirme notunu kamuoyunun dikkatine getirmek isteriz.
Orman Dairesi Hizmetlerin Bedellerini Açıkladı

03/02/2022 tarihinde bir internet haber sitesinde yayınlanan haberlerle ilgili olarak aşağıdaki
bilgilendirme notunu kamuoyunun dikkatine getirmek isteriz.


Dairemizin Fasıl 60 Orman Yasası, bu yasayla birlikte yürütülen tüzüklerle hazırlanan ve 01/01/2021 tarihinden beri yenilenen “Orman Ürünleri ve Fidan Fiyat Listesi'nde Orman Dairesinin her türlü gelirlerinin satışı ve verdiği hizmetlerin bedel tabloları bulunmaktadır.


Haberde bahse konu olan durum, yasal olarak vatandaşların talebi durumunda verdiğimiz
hizmetlerin karşılığının bedeli tahsil edilerek yapılan ve yapılacak olan işlemlerdir.

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Bahse konu olan otel firması, Tepebaşı -Kalkanlı yanık sahadan bu tomrukların bedeli olan yaklaşık 400,000 TL’yi Orman Dairesi Döner Sermaye hesabına 2021 yılında yatırmıştır.


Bu odunları ülkemizde tek işleyebilecek makineye ve donanıma sahip olan Dairemizden talep
durumunda bedeli tahsil edilerek yaptırabileceği ve makineleri kiralayabileceği kendisine
bildirilmiştir.

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Yukarıda yasal olarak hazırlanan Orman Ürünleri ve Fidan Fiyat Listesi tablosunda yazan birim
fiyatlarını kabul ettiğinden, teklifini Müdürlüğümüz kabul etmiştir.


Şahsın kendisine ait olan ve bedelini ödediği malzemeyi nerede ve nasıl kullanacağı kendi
iradesindedir.


Bu malzemelerin kesim işlemlerini yapabilmesi için kendi elemanlarını kullanması ve kendisi
tarafından hazırlanacak olan iş güvenliği için gerekli olan tüm tedbirlerin alınması ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan eden ıslak imzalı bir yazı müdürlüğümüze vermiştir.  
 
Kamuoyuna önemle duyurulur.

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