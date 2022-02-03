Orman Dairesi Hizmetlerin Bedellerini Açıkladı

03/02/2022 tarihinde bir internet haber sitesinde yayınlanan haberlerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirme notunu kamuoyunun dikkatine getirmek isteriz.

03/02/2022 tarihinde bir internet haber sitesinde yayınlanan haberlerle ilgili olarak aşağıdaki

bilgilendirme notunu kamuoyunun dikkatine getirmek isteriz.



Dairemizin Fasıl 60 Orman Yasası, bu yasayla birlikte yürütülen tüzüklerle hazırlanan ve 01/01/2021 tarihinden beri yenilenen “Orman Ürünleri ve Fidan Fiyat Listesi'nde Orman Dairesinin her türlü gelirlerinin satışı ve verdiği hizmetlerin bedel tabloları bulunmaktadır.



Haberde bahse konu olan durum, yasal olarak vatandaşların talebi durumunda verdiğimiz

hizmetlerin karşılığının bedeli tahsil edilerek yapılan ve yapılacak olan işlemlerdir.



Bahse konu olan otel firması, Tepebaşı -Kalkanlı yanık sahadan bu tomrukların bedeli olan yaklaşık 400,000 TL’yi Orman Dairesi Döner Sermaye hesabına 2021 yılında yatırmıştır.



Bu odunları ülkemizde tek işleyebilecek makineye ve donanıma sahip olan Dairemizden talep

durumunda bedeli tahsil edilerek yaptırabileceği ve makineleri kiralayabileceği kendisine

bildirilmiştir.



Yukarıda yasal olarak hazırlanan Orman Ürünleri ve Fidan Fiyat Listesi tablosunda yazan birim

fiyatlarını kabul ettiğinden, teklifini Müdürlüğümüz kabul etmiştir.



Şahsın kendisine ait olan ve bedelini ödediği malzemeyi nerede ve nasıl kullanacağı kendi

iradesindedir.



Bu malzemelerin kesim işlemlerini yapabilmesi için kendi elemanlarını kullanması ve kendisi

tarafından hazırlanacak olan iş güvenliği için gerekli olan tüm tedbirlerin alınması ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan eden ıslak imzalı bir yazı müdürlüğümüze vermiştir.



Kamuoyuna önemle duyurulur.