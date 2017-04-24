 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 93.397
  • Altın 146,647
  • Dolar 3,5918
  • Euro 3,8983
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKASon Dakika: Barbaros Karpaz açıklarında!

Orman Dairesi: "Ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz"

» »
Orman Dairesi: "Ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz"
Orman Dairesi’nden yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında belirtilen tarihlerde her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamayacağı, bunun için izin dahi verilemeyeceği vurgulandı.

Orman Dairesi, 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde ateş yakma yasağı bulunduğunu hatırlattı.

Orman Dairesi’nden yapılan açıklamada,  orman yangınlarıyla mücadele kapsamında belirtilen tarihlerde her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamayacağı, bunun için  izin dahi verilemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, izinsiz ateş yakanların 2 asgari ücrete kadar para cezası, bir yıla kadar hapis cezası veya her ikisine birden çarptırılabileceği ifade edildi.

Açıklamada ülkedeki en büyük orman yangının 27 Haziran 1995 tarihinde yaşandığı ve ülke ormanlarının yaklaşık yüzde 10’unun bu yangında  yandığı hatırlatılarak, orman yangınlarının yüzde 90’ının  Mayıs, Ekim ayları arasında gerçekleştiği bildirildi.
  
ORMAN YANGIN İHBAR HATTI: 177

Açıklamada,  vatandaşların en ufak bir dumanı bile  zaman geçirmeden Orman Yangın İhbar Hattı olan 177’ye bildirmeleri, olası yangında  imkanları seferber ederek yangın söndürme faaliyetlerine katılmanın yasa ve vatandaşlık gereği odluğu hatırlatıldı.

PİKNİK ALANLARI

Orman Dairesi açıklamasında, söz konusu dönemde ateşli piknik yapılabilecek yerler ise şu şekilde sıralandı:
  
Darboğaz Piknik Alanı, Salamis Piknik Alanı, Kantara Piknik Alanı, Kalkanlı Piknik Alanı, Balalan Piknik Alanı, Yeşilköy Su Depoları Piknik Alanı, Karpaz Piknik Alanı, Taşkent Piknik Alanı, Karşıyaka-Kozanköy Üçyol Piknik Alanı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Özel güvenlikler silah kullanabilecek mi?" sorusunun yanıtı geldi...24 Nisan 2017 Pazartesi 12:34
  • Erhürman: "Devamı durumda başka önlemler almak zorunda kalırız”24 Nisan 2017 Pazartesi 11:49
  • KTÖS NASUWT Genel Kurul toplantısına katıldı24 Nisan 2017 Pazartesi 11:22
  • Merkezi cezaevi personeline “Bağımlılık Farkındalık Eğitimi” veriliyor24 Nisan 2017 Pazartesi 10:09
  • Vakıflar Bankası’nın 34. Genel Kurulu yapıldı24 Nisan 2017 Pazartesi 10:09
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!24 Nisan 2017 Pazartesi 10:04
  • İşte KKTC'de son anket sonuçları! Bu pazar seçim olsa sonuç ne olur?24 Nisan 2017 Pazartesi 08:29
  • Yanarak hastaneye kaldırılmıştı...23 Nisan 2017 Pazar 18:57
  • Lefkoşe, Magosa ve Maruniler'den sonra şimdi de bu...23 Nisan 2017 Pazar 17:22
  • İslam Kalkınma Bankası, Çıraklık Eğitim Kompleksi inşaatını yerinde inceledi23 Nisan 2017 Pazar 15:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti