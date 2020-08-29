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Orman Dairesi Uyardı, Yangın Tehlikesi Var!

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Meteoroloji Dairesinden elde edinilen bilgiler ışığında, ülkemiz genelinde sıcak ve rüzgarlı havanın etkili olacağı, buna bağlı olarak ormanlarımızda yangın tehlikesinin çok yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Orman Dairesi Uyardı, Yangın Tehlikesi Var!

Meteoroloji Dairesinden elde edinilen bilgiler ışığında, ülkemiz genelinde sıcak ve rüzgarlı havanın etkili olacağı, buna bağlı olarak ormanlarımızda yangın tehlikesinin çok yüksek olduğu tespit edilmiştir.

       Yangın riskinin yüksek olduğu hafta boyunca orman alanlarına her türlü trafik araçlarının  girmesi yasaklanmıştır. Gezintiamaçlı dahil olsa  9 EYLÜL 2020 tarihine kadar orman alanlarına girilemeyeceğihalkımızaönemle duyurulur.

       Çıkan yangınların sebepleri dikkate alındığında %99,1’i insan eliyle (ihmal ve dikkatsizlik, kaza, meçhul, kasıt v.s) geriye kalan sadece %0,9’u ise yıldırımdan kaynaklanmaktadır. Bu verilerden anlaşılacağı gibi ülkemizin içinde bulunduğu bu sıcak günlerde vatandaşlarımız, özellikle araç ile seyir halindeyken dışarıya sigara izmariti atılmaması ve ateş yakılması yasak olan alanlarda ateş yakılmaması konusunda çok dikkatli olmalıdırlar. Özellikle son dönemlerde yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin neden olduğu yangınlar hem ülkemizin milli serveti olan ormanlarımızı hem de çıkan yangınları söndürmek için özveriyle çalışan insanlarımızı tehlikeye atmaktadır.

       Yürürlükteki yasalara göre 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında her ne maksat ile olursa olsun ateş yakılmaz ve bu maksat için izin verilmez. 

Buna rağmen izinsiz ateş yakanlar suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin iki katına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

 

Vatandaşlarımızın görecekleri en ufak bir dumanı, hiç zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı olan “Alo 177” Orman Dairesine veya yangın ihbarı “Alo 199” İtfaiye’ ye haber vermeleri çok önemlidir. Aynı şekilde herhangi bir yangın vukuunda ise tüm vatandaşlarımızın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılmaları ve her türlü imkanlarını seferber ederek yangını söndürmeye çalışmaları hem yasa gereği hem de vatandaşlık görevidir.

Tüm bunlar göz önünde tutularak bir yangının başlangıcına sebebiyet verilmemesi ve yangınsız bir mevsim geçirilmesi yönünde tüm vatandaşlarımızın azami dikkat ve hassasiyet göstermeleri hususu önemle hatırlatılır.

    Yasa gereği Orman Dairesi müdürlüğü olarak, ormanlarınkorunması icin gerekli tedbirleri almak, görevimiz olduğundan,halkımızdankararımızauyulmasını  ve orman memurlarınayardımcı olunmasını rica ederiz.

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