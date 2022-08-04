Orman Dairesi’nde geçiciler ödenmedi

120 geçici işçinin diğer tüm memurların ödenmesine rağmen halen daha maaşlarını alamadığı ifade edilirken Haber Kıbrıs’a ulaşan işçiler, “yangından dolayı bize ekstra bir maaş verecekleri konuşulurken biz daha normal maaşımızı bile alamadık” diyerek isyan etti.
Kendilerine maaş farklarından dolayı hesaplamaların sürdüğünün söylendiğini kaydeden geçici işçiler, devlette binlerce çek çıkarken sadece kendilerinin hesaplamalarının sürdüğünün inandırıcı olmadığını söyledi.
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