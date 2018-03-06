"Orman Dairesi'nde yapılması gereken çok iş var”

“İnsan kaynağı sıkıntısı hat safada olan orman dairesinde yapılması gereken çok iş var”

Orman Mühendisleri Odası, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yi ziyaret etti.

Ziyarette orman alanlarındaki sorunlar ve yapılması gerekenler ele alındı.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali kabulde yaptığı konuşmada, kamunun geneli gibi Orman Dairesi’nin de insan kaynağı açısından ciddi zaafiyetler içerisinde olduğunu söyledi.

“Gerek nitelik gerekse nicelik bakımından insan kaynağı sıkıntısı hat safada olan Orman Dairesinde yapılması gereken yığınla iş vardır” diyen Şahali, zararlılarla mücadele konusunun ertelenemez noktaya geldiğini ve bu mücadelenin disiplinli bir şekilde süreklilik arz etmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Şahali, bu yıl 15 bin hektarlık alanın çam kese böceğine karşı ilaçlanmasının zaruri olduğunu ancak bütçede öngörülen yaklaşık bir milyon euro ile yaklaşık 9 bin hektarlık alanın ilaçlanabileceğini ve mücadelede zaafiyet yaşanacağını dile getirdi.Şahali, yangınlarla mücadele olmak üzere orman yararına yürütülecek işlerde yeterli bir kadronun görev başında olması gerektiğini belirtti.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı İrfan Tansel de ziyarette, orman alanlarındaki sorunlara işaret etti ve Orman Dairesinin fiili durumundan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Orman Dairesinin teknik kadro açısından ciddi bir zaafiyet içerisinde olduğunu söyleyen Tansel, “Orman Dairesindeki personel yapısı yıllar içerisinde populist uygulamalardan ve çalışma şartlarının zorluğundan dolayı erozyona uğradı” dedi.Ülke ormanlarını tehdit eden çam kese böceğine yönelik yapılan ilaçlamanın yetersiz olduğuna değinen Tansel, önümüzdeki yaz döneminde çam kese böceğinden daha tehlikeli kabuk böceği tehdidi ile karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulundu.

İrfan Tansel, yangınlara karşı profesyonel yangın hazır kuvvet ekiplerinin oluşturulması gerektiğini de kaydetti.