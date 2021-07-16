Orman Dairesi’nden Tokat Gibi Cevap: ORMAN ALANINDA HEYKEL OLMAZ!

Açıklama

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi kurucusu Erbil Arkın’ın ‘‘hayalim’’ diyerek ortaya attığı ve Girne Dağları’nın eteklerindeki doğal olarak kalmış alan içerisinde yüzlerce ağacın bulunduğu 174 dönümlük orman arazisi içerisine yapılması planlanan ‘‘Asil Köylü’’ heykel projesine Orman Dairesi’nden olumsuz görüş geldi.

Geçtiğimiz yıl Orman Dairesi tarafından Girne Belediyesi’ne kiralanan söz konusu orman alana belediye tarafından tıpkı Alsancak Milli Parkı’nda yapılan park gibi ‘‘Yürüyüş yolları ve rekreasyon alanları içeren bir doğal park yapılabileceğinin altının çizildiği ilgili yazıda Girne Belediyesi’nin ‘‘asil köylü heykel projesi’’ için bu alanı kullanamayacağı net olarak belirtildi.

Orman Dairesi ile Girne Belediyesi arasında, Orman Yasası’na uygun olarak yapılan protokol çerçevesinde alanın ‘‘koruma-kullanma prensibine’’ uygun olarak sadece sportif rekreasyon alanına dönüştürülebileceği ve bunun da aşağıdaki ilkeler çerçevesinde olması gerektiği hatırlatıldı. Buna göre, söz konusu alanda; mevcut ağaçlara zarar vermeden, mevcut coğrafi yapının korunarak ve ormandaki ekosistemi bozucu faaliyetlerin yapılamayacağı, ayrıca Anayasal hak çerçevesinde her durumda tüm halkın ücretsiz kullanımının engellenmeyeceği de özellikle vurgulandı.

Bizler ‘‘Heykele Hayır Platformu’’ olarak Orman Dairesi’nin bu net görüşü sonrası umuyoruz ki toplumsal bir yıkım projesi olacağı gün gibi ortaya çıkan ve hukuken yapılamayacağı da aşikar olan ‘‘Asil Köylü Heykeli Projesi’’ artık Girne Belediyesi’nin gündeminden çıkar ve Erbil Arkın ve ARUCAD’da derhal bu projesi hayata geçirmekten vazgeçer…

Ek: Orman Dairesi tarafından Girne Belediyesi’ne gönderilen yazı

HEYKELE HAYIR PLATFORMU