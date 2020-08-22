Orman Dairesine ait Atölye'de Hırsızlık yaptılar

2020 yılı Şubat ve Ağustos ayları arasında Güzelyurt bölgesine meydana gelen ambar açma ve hırsızlık suçlarından zanlı olarak poliste tutuklu olarak bulunan M.T. (E-22) ve M.Ç.(E-24)’nin yapılan ileri sorgulamalarında, 30.07.2020-13.08.2020 tarihleri arasında Güzelyurt Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Orman Dairesine ait marangoz atölyesi içerisinden 2 adet spiral makinesi, 1 adet havalı çivi zımba makinesi ile 1 adet elektrikli zımpara makinesini de çaldıkları ve söz konusu makineleri başka bir şahsa satma girişimde bulundukları tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.