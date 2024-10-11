Orman Dairesi’nin mevsimlik işçileri ‘sözleşmeleri uzatılsın’ diye yangın çıkarmış!

Mersinlik-Kantara kavşağı yakınlarındaki ormanlık alan içerisinde 7-8 Ekim tarihlerinde tespit edilemeyen sebepten dolayı üç ayrı yerde meydana gelen yangınlar sonucu, yaklaşık 81 metre karelik alan içerisindeki maki bitki örtüsü ve 4 adet Selvi ile 1 adet çam ağaçları yanarak zarar görmüştü.

Yangınlar Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülmüştü.

Yangınların çıkış sebepleri ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, Orman Dairesi Müdürlüğü’nde mevsimlik işçi olarak çalışan O.Y.(E-22)’nin sözleşmesini uzatmak maksadıyla, teşvik ettiği arkadaşları Y.E.(E-23), A.A.(E-24) ve T.A.(E-24) ile birlikte 7 Ekim tarihinde, tasarruflarında bulundurdukları yakıcı tabletler ile yol kenarındaki kuru otları kasten ateşe vermek suretiyle yakıp, yangın meydana gelmesine sebep oldukları tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, ayrıca O.Y.’nin 8 Ekim tarihinde de aynı yerde iki ayrı noktada, yine aynı maksatla, tasarrufunda bulundurduğu çakmak ile yol kenarındaki kuru otları kasten ateşe vermek suretiyle yakıp, iki ayrı yangın meydana gelmesine sebep olduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma sürüyor.