Orman Dairresi'nden yangın tedbirleri

Meteoroloji Dairesinden alınan bilgilere göre bölgemizin önümüzdeki günlerde alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesi etkisi altında kalması

Sıcaklığın önümüzdeki 10 gün boyunca 41-45 `C üzerine çıkması ve bağıl nemin de %20’ye kadar düşmesi beklenmektedir. Komşu ülkeler devam eden sıcaklar dolayısıyla Kırmızı Alarm durumuna geçmiştir. Bu bilgiler ışığında 16.7.2022 tarihinde yayınladığımız bildiriyi tekrar hatırlatmakta fayda vardır.

Ormanlarımızın korunması amacıyla Fasıl 60 Orman Yasası altında yayınlanmış “Orman Koruma Faydalanma Tüzüğü” Madde 18 (1)’ in Müdürlüğümüze verdiği yetkiye dayanarak orman içerisine giren yolları kullanan kişilerin yangın riskine karşı daha dikkatli olmalarını öneririz.

1- Yasa gereği 1 Mayıs 31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri elzemdir.

Ateşli Piknik Alanları da DAHİL olmak üzere Ateş Yakma yasağı ikinci bir bildiriye kadar devam edecektir

Özellikle anayolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması ( özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması ) gerekmektedir.

2- Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı telefon numarasından "Alo 177" Orman Dairesine veya yangın ihbarı "Alo 199" İtfaiye ‘ye bildirmeleri erken müdahale açısından çok önemlidir.

3- Yangın vukuunda da halkın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması; her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir.

4- Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur.

5- Belediyelerin ve halkın kullandıkları çöplük alanlarındaki çöplerin Güngör çöplüğüne taşınması yasa gereğidir. Özellikle yaz aylarında yakılarak imha edilen çöpler ormanlarımız için en önemli tehdit unsurudur.

Ormanlarımızın yangın tehlikesinden korunması amacıyla alınan bu tedbirler doğrultusunda vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmalarını ve yapılacak denetimlerde Orman Dairesi Memurlarının ikazlarına uymaları yeni acılar yaşamamamız için gerekli görülmektedir.

Saygılarımızla,