Orman Fakiri Bir Ülkeyiz

ORMAN ALANLARIMIZ NE DURUMDADIR?

Yeşil Barış Hareketi, sayısız çevre sorunları ile ilgili mücadeleler vermenin yani sıra, “Yeşil Kıbrıs” şiarıyla birçok ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunduğu bilginiz dahilindedir. Dünyamızı, yaşamsal boyutlarda etkilemeye başlayan iklim değişiklikleri adamızda da her gün artarak, daha yakıcı biçimde hissedilmektedir. Örgütümüzün ağaçlandırma çalışmalarına katkıları ve orman arazilerinin korunmasına olan hassasiyeti bu nedenle daha da artmıştır.

Yeşil Barış Hareketi olarak, ülkemizde zaten yetersiz olan orman ve orman arazileri ile ilgili tüm olumsuz tavır ve bilgiyi gündemimize taşıyıp ilgili kurumlarla ve halkımızla paylaşarak sorunların çözümüne katkıda bulunmak örgütümüzün sorumluluğu ve yükümlülükleri arasındadır diye düşünmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ve gereği olarak aşağıda sıraladığımız soruları Orman Dairesi Müdürlüğüne “Bilgi Edinme Hakkı Yasası”uyarınca bugün ilettiğimizi kamuoyu ile paylaşırız. Orman Dairesi’nden gelecek cevabı da sizlerle basın aracılığıyla paylaşacağımızın sözünü şimdiden vermek isteriz.

Ülkemizde “Orman Arazisi” statüsündeki arazi miktarı toplam ne kadardır? “Orman Arazisi” statüsündeki arazilerin ne kadarı ağaçlandırılmıştır? “Orman Arazisi” statüsündeki arazilerin ne kadarı ağaçlandırma amacı dışında kullanılmakta ve/veya kullandırılmaktadır? Bu kullanımlar ve/veya kullandırmalar hangi amaçlarla yapılmaktadır?

Saygılarımızla,

Yeşil Barış Hareketi

Yönetim Kurulu