  • BIST 1.432
  • Altın 520,950
  • Dolar 8,5213
  • Euro 10,4316
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİsrail'de "değişim hükümeti" Başbakan Benjamin Netanyahu'yu görevden alacak

Orman Fakiri Bir Ülkeyiz

» »
Orman Fakiri Bir Ülkeyiz
Orman Fakiri Bir Ülkeyiz

ORMAN ALANLARIMIZ NE DURUMDADIR?

 

Yeşil Barış Hareketi, sayısız çevre sorunları ile ilgili mücadeleler vermenin yani sıra, “Yeşil Kıbrıs” şiarıyla birçok ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunduğu bilginiz dahilindedir. Dünyamızı, yaşamsal boyutlarda etkilemeye başlayan iklim değişiklikleri adamızda da her gün artarak, daha yakıcı biçimde hissedilmektedir. Örgütümüzün ağaçlandırma çalışmalarına katkıları ve orman arazilerinin korunmasına olan hassasiyeti bu nedenle daha da artmıştır.

 

Yeşil Barış Hareketi olarak, ülkemizde zaten yetersiz olan orman ve orman arazileri ile ilgili tüm olumsuz tavır ve bilgiyi gündemimize taşıyıp ilgili kurumlarla ve halkımızla paylaşarak sorunların çözümüne katkıda bulunmak örgütümüzün sorumluluğu ve yükümlülükleri arasındadır diye düşünmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ve gereği olarak aşağıda sıraladığımız soruları Orman Dairesi Müdürlüğüne “Bilgi Edinme Hakkı Yasası”uyarınca bugün ilettiğimizi kamuoyu ile paylaşırız. Orman Dairesi’nden gelecek cevabı da sizlerle basın aracılığıyla paylaşacağımızın sözünü şimdiden vermek isteriz.

 

  1. Ülkemizde “Orman Arazisi” statüsündeki arazi miktarı toplam ne kadardır?
  2. “Orman Arazisi” statüsündeki arazilerin ne kadarı ağaçlandırılmıştır?
  3. “Orman Arazisi” statüsündeki arazilerin ne kadarı ağaçlandırma amacı dışında kullanılmakta ve/veya kullandırılmaktadır?
  4. Bu kullanımlar ve/veya kullandırmalar hangi amaçlarla yapılmaktadır?

 

Saygılarımızla,

 

 

Yeşil Barış Hareketi

Yönetim Kurulu

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dijital Atölye bu akşam 21'de Detay TV'de01 Haziran 2021 Salı 16:30
  • 5 Örgüt Perşembe günü başbakanlık önünde yelem yapacak!01 Haziran 2021 Salı 14:19
  • Girne’de 14 Kurşunla yaralanan Kenanoğlu dosyasını savcılık yeniden istedi!01 Haziran 2021 Salı 14:12
  • Esnaf Odası, Öğrenci Yurtları Birliği, Turizimciler,Taksiciler Perşembe günü Lefkoşa'da eylem düzenliyor!01 Haziran 2021 Salı 12:33
  • Bağımsızlık Yolu'nun 1 Haziran Mesajı: Pandemide Çocukların Hakları Unutuldu01 Haziran 2021 Salı 12:01
  • Güney Kıbrıs'ta İlk Doz Aşılanma Oranı %52,301 Haziran 2021 Salı 11:57
  • Atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı01 Haziran 2021 Salı 11:51
  • Türkiye'de yazda okullar açık.. KKTC'de ne olacak? Telafi programı uygulanacak mı?01 Haziran 2021 Salı 11:45
  • Türkiye'de yazda okullar açık.. KKTC'de ne olacak? Telafi programı uygulanacak mı?01 Haziran 2021 Salı 11:45
  • Maliye Bakanı Oğuz, emekli belediye başkanlarının maaşlarının Cuma günü ödendiğini açıkladı01 Haziran 2021 Salı 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti