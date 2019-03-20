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Orman Haftası ve Ağaç Bayramı

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Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 21-26 Mart Orman Haftası ve Ağaç Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Orman Haftası ve Ağaç Bayramı

Özçınar mesajında, herkesin çevresini ve ormanlık alanları korumayı, çocuklara iyiyi, doğruyu ve güzeli öğretmeyi sürdürmeye davet etti.

Mahmut Özçınar, Orman Haftası ve Ağaç Bayramı kapsamında ülkede çeşitli organizasyonlar yapıldığını belirterek, “bir yandan kağıt tasarrufu için bir takım farklı uygulamalar hayata geçiriliyor, bir yandan da sosyal sorumluluk projeleri kapsamında fidan dikimi etkinlikleri gerçekleştiriliyor” dedi.

Ancak ne yazık ki bu gibi uygulama ve etkinliklerin sadece özel gün ve haftalarda hız kazandığına işaret eden Özçınar, yapılması gerekenin ise giderek azalan orman alanlarının hayati önem taşıdığını kavrayıp, her an bu bilinçle hareket edilmesi olduğunu dile getirdi.

Özçınar, dünyada küresel ısınmaya karşı verilen mücadeleyi de yakından izleyip, zamana göre hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Mahmut Özçınar, yaşama olumsuz etki edecek bir takım uygulama ve alışkanlıkların yeniden gözden geçirilmesi ve plansız yapılaşmanın önüne geçmek için bir takım düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

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