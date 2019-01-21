Orman katliamı sürüyor!...

Beşparmak Dağları üzerinde bulunan ormanlık bölgelerden sürekli olarak ağaçların kesildiği gözlemlenirken, duyarlı vatandaşlar, Tarım Bakanlığı'na bağlı Orman Dairesi'nin daha sık denetimler yapması gerektiğine vurgu yapıyor.

Mehmet Salih, sosyal medyada yaptığı paylaşımında, Çevre ve orman dairelerine açık şikayettir. Bufavento kalesine cikan yolun uzerinde onlarca ağaç kökünden katledilmiştir. Ve bunu yapanların tekrar yapacağından eminim. Bu yolun girişine ve çıkışına kamera koysaniz zaten tesbit edersiniz. Baska yol yok dedi.

Mehmet Salih açıklamasında şu sözlere yer verdi:



"Bufavento Kalesine tek bir yol ile gidilebilir. Vanla/kamyonla giren ve ağaç kütükleri ile dolu olan araçlardan, bunların kim olduğu ortaya çıkar. Birileri tedbir almazsa o bölgede ciddi ağaç katliami olacaktır.Çöp konusuna hiç girmedim. Sözde turizm adası olan ülkemizi mahvetmek için çaba gösteren çok insan var. Bu insanlar ağır cezalar almalı "