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Orman Mühendisleri Odası Başkanı Demir, 27 Haziran 1995’de Beşparmak Dağları’nda çıkan yangının yıldönümünde uyardı

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Orman Mühendisleri Odası Başkanı Demir, 27 Haziran 1995’de Beşparmak Dağları’nda çıkan yangının yıldönümünde uyardı
İrfan Tansel Demir, ülkenin yaz aylarının sıcak ve kurak geçtiği iklim şartlarında yangın risklerinin çok olduğu Akdeniz coğrafyasında bulunduğuna işaret ederek, herkesin dikkatli olması ve yangına neden olacak davranışlardan kaçınması çağrısında bulundu.

Demir, 27 Haziran 1995’de Girne Beşparmak Dağları’nda çıkan yangının yarın 22. yıldönümü olduğunu belirttiği açıklamasında, 22 yıl önce yaşanan yangının 4 gün sürdüğünü ve 8069 ha. saha içerisindeki bütün canlı yaşamın kül olduğunu anımsattı.

Orman Dairesi’nin uzun çalışmaları neticesinde yanan alanlar ağaçlandırılmış olmasına rağmen eko sistemin oluşmasının çok uzun yıllar alacağını belirten Demir, “Ülkemiz coğrafyasında özellikle küresel ısınmanın bölgemize verdiği ağır şartlar nedeni ile ormanları korumak ve yaşatmak daha da önemli bir hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Yangınlara müdahalenin temel kuralının, yangını erken haber alma ve erken müdahale etme olduğuna vurgu yapan Demir, Orman Dairesi’nde personeli sıkıntısı bulunduğunu, orman sahalarını gözetleyen kamera sisteminin bakımsızlıktan çöktüğünü ve çöpe atıldığını savundu.

Demir, “Şu anda olası büyük ve büyüme eğilimde olan yangınlar için dairenin hareket kabiliyeti çok azdır. Bu sebeple olası büyük ve büyüme eğilimi olan yangınlarda Orman Dairesi’nin teknik kadro ve eğitimli personel bakımından ciddi eksiklikleri mevcut olup acilen bu teknik kadro ve personelin doldurulması gerekmektedir. Aksi takdirde kaçınılmaz felaketler kapıdadır” ifadelerini kullandı.

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