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Orman Mühendisleri Odası Başkanı yeniden İyigün

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Orman Mühendisleri Odası Başkanı yeniden İyigün
Orman Mühendisleri Odası Başkanı yeniden İyigün

KTMMOB Orman Mühendisleri Odası’nın 2022-2024 Dönemi Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Divan Başkanlığını Nurettin Alaçam, Divan Sekreterliği görevlerini Salih Güneş ve Asım Yırık’ın yaptığı Genel Kurulda Oda Başkanlığına yeniden Ahmet İyigün getirildi. 

OMO Yönetim Kurulu üyeliklerine de Ercan Poyraz, Mehmet Kutlar, Zorlu Yıkıcı ve İlkay İlseven seçildi. Denetleme Kurulu Musa Erkanat ve İlhan Yoldağ ile oluşturuldu.

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