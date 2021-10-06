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“Orman Okulu, İyilik Ormanları ve Genç Çevre Liderlik Projesi” düzenleniyor

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Orman Dairesi iş birliğiyle “Orman Okulu, İyilik Ormanları ve Genç Çevre Liderlik Projesi” düzenleniyor.
“Orman Okulu, İyilik Ormanları ve Genç Çevre Liderlik Projesi” düzenleniyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Orman Dairesi iş birliğiyle “Orman Okulu, İyilik Ormanları ve Genç Çevre Liderlik Projesi” düzenleniyor.

Ülke ormanlarının korunması ve yeni orman alanlarının oluşturulması yanında, doğa ve çevrenin korunarak “yeşil vatanın” yeni kuşaklara kalıcı miras olarak bırakılması amacıyla hayata geçirilecek proje kapsamında düzenlenecek eğitim ve atölye çalışmalarının yeni çevre liderlerinin yetiştirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Orman Okulu, İyilik Ormanları ve Genç Çevre Liderlik Projesi”ne Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü’nün teknik yardımlarıyla Orman Dairesi, ÇEKOVA Vakfı, Doruk Vakfı ve YDÜ Ziraat Fakültesinin de destek verdiği belirtildi.

EĞİTİMLER YIL BOYU DEVAM EDECEK

Çevre bilincinin genç kuşaklara verilmesi ve çevrenin tüm yönleri ile stratejik öneminin genç çevre liderlerine aktarılması amacıyla orman mühendisleri, çevre bilimciler, eğitimciler, biyolog, veteriner, botanik uzmanları, klinik psikolog, sosyolog, tıp hekimleri ve fotoğraf sanatçılardan oluşan donanımlı bir ekip ile çalışmaların başlatılacağının kaydedildiği açıklamada çalışmaların ve eğitimlerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Orman Okulu, İyilik Ormanları ve Genç Çevre Liderlik Projesi” kapsamında doğa kamp çalışmaları, harita eğitimleri, fidan dikimi, flora ve faunanın korunması, kuş gözlemi, fotoğrafçılık, ağaç aşılama, arıcılık ve fidan yetiştiriciliği başta olmak üzere çevre ile ilgili birçok konuda eğitim verileceği kaydedilerek, sürdürülebilir çevrenin önemine dikkat çekildi.

“YEŞİL VATAN’A SAHİP ÇIKMAK HERKESİN GÖREVİ”

Sürdürülebilir çevre ve yeşil vatan ülke ormanlarının varlığının önemine dikkat çekilen açıklamada Orman Dairesi ve diğer tüm paydaşlar ile hayata geçirilecek olan projeyle çevre ve ülke orman varlığına önemli katkılar yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ülke orman varlığı ve çevre yanında yeni genç çevre liderlerinin yetiştirilmesinin de stratejik öneme sahip olduğu, sürdürülebilir çevrenin gelecek kuşaklara miras olarak bırakılmasının “yeşil vatana” sahip çıkmakla mümkün olabileceği ifade edildi ve tüm kesimlere “yeşil vatana” sahip çıkma çağrısı yapıldı.

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