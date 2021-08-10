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Orman Yangını Tehlikesi Kırmızı Alarm Düzeyinde

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Rum Orman Dairesi: Orman Yangını Tehlikesi Kırmızı Alarm Düzeyinde
Orman Yangını Tehlikesi Kırmızı Alarm Düzeyinde

Rum Orman Dairesi, yarın da orman yangını tehlikesinin kırmızı alarm düzeyinde olmaya devam edeceğini bildirdi.

Rum Orman Dairesi yaptığı açıklamada, 11 Ağustos Çarşamba günü orman yangını tehlikesinin kırmızı alarm düzeyinde olmaya devam edeceğini duyurdu.

Açıklamada, halka yangına neden olabilecek her türlü faaliyetten kaçınmaları ve kıvılcım saçan kaynak makinesi veya sıcaklık üreten tarım makineleri kullanımından kaçınılması çağrısı yapıldı.

Rum Orman Dairesi ayrıca, halka duman veya ateş gördükleri anda 1407 (Orman Dairesi ) ya da 112 numaralı (İtfaiye Hizmetleri) telefonları aramaları çağrısında bulundu.

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