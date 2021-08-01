Orman yangınları: Türkiye'nin 112 yerinde çıkan orman yangınlarının 107'si kontrol altına alındı; Antalya ve Muğla'da 5 yangın devam ediyor

Bakan Pakdemirli'nin Twitter'da paylaştığı bilgilere göre Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde iki; Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde de üç yangın hala etkisini sürdürüyor.
Sabah saatlerinde Twitter'da paylaşımlar yapan Bakan Pakdemirli, Gazipaşa, Silifke ve Bodrum yangınlarının kontrol altına alındığını duyurmuştu.
Türkiye'de 28-31 Temmuz tarihleri arasında 32 ilde 112 orman yangını çıktı.
Yangınlarda 5'i Manavgat'ta biri de Marmaris'te olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.
28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107’sini kontrol altına aldık.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 1, 2021
Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. pic.twitter.com/BSMgzXL48K
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