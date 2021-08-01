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Orman yangınları: Türkiye'nin 112 yerinde çıkan orman yangınlarının 107'si kontrol altına alındı; Antalya ve Muğla'da 5 yangın devam ediyor

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde çıkan toplam 112 yangının 107'sinin kontrol altına alındığını duyurdu.
Orman yangınları: Türkiye'nin 112 yerinde çıkan orman yangınlarının 107'si kontrol altına alındı; Antalya ve Muğla'da 5 yangın devam ediyor

Bakan Pakdemirli'nin Twitter'da paylaştığı bilgilere göre Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde iki; Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde de üç yangın hala etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Twitter'da paylaşımlar yapan Bakan Pakdemirli, Gazipaşa, Silifke ve Bodrum yangınlarının kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Türkiye'de 28-31 Temmuz tarihleri arasında 32 ilde 112 orman yangını çıktı.

Yangınlarda 5'i Manavgat'ta biri de Marmaris'te olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

 

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