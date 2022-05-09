Orman Yangınlarına Karşı İki İHA…

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle bu yıl “Kamov” tipi yangın söndürme helikopteri kiralayamayan Rum yönetimi, yangınlarla mücadelede insansız hava araçlarını devreye sokuyor.

Politis, Rum İtfaiye Teşkilatı Başkanı Andreas Kettis’in açıklamasına dayanarak, bu yıl, EKO isimli şirket tarafından hibe edilen iki insansız hava aracını (İHA) kullanacaklarını, kullanacak personelin eğitiminin tamamlandığını kaydetti.

Habere göre, Kettis, yangınlar açısından dikkat gerektiren noktalar üzerinde uçacak İHA’ların en ileri dijital teknolojiyi kullandığını, yoğun duman şartları altında bile doğru şekilde veri toplayıp süratle itfaiyecilere iletebileceğini, termal radyometrik kameraları ile gece de görev yapabileceğini anlattı.

Gazeteye göre, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda yaz sezonu öncesinde yangınları önleme konulu toplantı yapılacağını hatırlatarak, İçişleri Bakanlığı, Orman Dairesi, İtfaiye Teşkilatı ve Sivil Savunma Teşkilatı olarak hazırladıkları bütün programların masaya yatırılacağını söyledi.

Ele alınacak konulardan birinin de yangınla mücadele için hava imkânları olduğuna işaret eden Nuris, daha önceki yılların aksine bu yıl Rusya’dan “kamov” tipi yangın söndürme helikopteri kiralayamayacaklarını, bu nedenle yeni kararlar üretilmesi gerekeceğini kaydetti.

Haravgi, Nuris’in açıklamasını “Dışişleri Bakanı: Kamov’lar Olmadan Da Yangınlara Karşı Hazırız” başlığıyla okurlarına aktardı.