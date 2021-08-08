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Orman yangınlarında son durum: Antalya, Bodrum ve Marmaris'te yangınlar söndürüldü

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Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Aydın Çine ve Isparta Sütçüler'deki yangınlar ise devam ediyor
Orman yangınlarında son durum: Antalya, Bodrum ve Marmaris'te yangınlar söndürüldü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya, Bodrum ve Marmaris'te orman yangınları söndürüldü." açıklamasını yaptı.

Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Aydın Çine ve Isparta Sütçüler'deki yangınlar ise devam ediyor.

 

Yeniköy Termik Santrali’ne 4 kilometre mesafede yangın devam ediyor

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 12.04 itibariyle Fesleğen, Çiftlik,Bağdamları üçgeninde, Yeniköy Termik Santrali’ne 4 km mesafede yangın devam ediyor. Bölgede çok büyük önlemler alındı ve havadan etkin bir müdahale var. Rüzgar denize doğru estiğinden, yangın fazla genişleyemedi ancak; tehlike hâlâ sürüyor." ifadesini kullandı. 

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınlarına gece söndürme kabiliyeti olan helikopterle müdahale edildi. Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 4 helikopterden 3'ü Milas ilçesinde çalışmaya başladı. Helikopterlerin, gece boyunca kara ekiplerine destek vereceği bildirildi.

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