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Ormanda 34 gün meyve yiyerek hayatta kalan anne ve çocukları bulundu

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Ormanda 34 gün meyve yiyerek hayatta kalan anne ve çocukları bulundu
Ormanda 34 gün meyve yiyerek hayatta kalan anne ve çocukları bulundu

Kolombiyalı bir anne ve 10, 12 ve 14 yaşlarındaki üç çocuğu, ormanda kaybolduktan 34 gün sonra Perulu yerliler tarafından bulundu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, anne ile çocukları, tohum, bitki ve kırmızı meyveler yiyerek hayatta kaldı.

Akrabalarını ziyaretten dönerken Peru-Kolombiya sınırı yakınlarındaki ücra bir bölgede yollarını kaybeden aile, 34 gün boyunca ormanda yürüdükten sonra Yubito köyü yakınlarında Sekoya yerlileriyle karşılaştı.

Sekoya yerlileri, Peru donanmasına haber verdi, onlar da Kolombiyalı meslektaşlarını durumdan haberdar etti. Aile, hava yastıklı tekne ile bölgeden tahliye edildi.

Anne ormanda yaşadıklarını şöyle anlattı: “Eğer 30 dakikada bir su içmezsek, bayılacaktık. Sürekli durmak zorunda kaldık ve kızlarım artık yürüyemez haldeydi.”

Aile, yetersiz beslenme ve aşırı sıvı kaybı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

 

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