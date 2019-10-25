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Ormanda uyuşturucu baskını

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Salamis otel ile eski Marinero restoranı arasındaki ormanlık alanda uyuşturucu kullanmak maksadıyla giden İ.D ve B.L polis baskını sonucu yakalanarak tutuklandılar.
Ormanda uyuşturucu baskını

24.10.2019 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde ormanlık alan içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu,  İ.D. (E-32)'nin kullanımında bulunan araçta yolcu olarak bulunan B.L.(K-33) polis fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 11 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edildi.

Akabinde bahse konu araçta yapılan aramda yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı Bahse konu şahıslar tutuklandı.


Yine 24.10.2019 tarihinde ise, saat 20:30 sıralarında, Gazimağusa’da İ.R.İ.A. (E-20)’nın kalmakta olduğu yurt odasında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

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