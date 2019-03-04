Ormanı çöplük yaptılar !..

KKTC’de son zamanlarda yaşananlar hayret uyandırıyor. Piknik alanlarının, piknikçiler tarafından çöplük alanına dönüştürülmesinden sonra, şimdi de avcıların, ormanlık alanları çöplüğe dönüştürdüğü ileri sürülüyor.

Tepebaşı (Yorgoz) ormanlarını, çöplüğe dönüştüren bir grup avcıya, köylülerden büyük tepki var. Yedikleri ve içtikleri kapların atıklarını ormanda bırakan ve ormanı çöplüğe dönüştüren avcılara Dağdoğan Sadrazam, büyük tepki gösterirken, yapılanlardan tiksiniyorum dedi.

Sosyal medyada ormanlık alanın çöplüğe dönüştürülmesine, halk büyük tepki gösterirken, lanet olsun bunlarda utanma yok. Yazıklar olsun. Doğa düşmanı vatan hainleri.Kıbrıslı kardeşlerim,doğa severler,yürüyüş grupları bu fotoğrafı paylaşın gündem oluşturun denildi.

Doğan Sadrazam sosyal medyadaki açıklamasında, bugün Tepebaşı ormanlarını bir gezeyim dedim. Ve bu manzarayı gördüm. Lütfen sizlerde inceleyin. Kendini avcı zannden bazı şerfsiz, haysiyetsiz ve kişiliksiz insanlar topluluğu görmedim. Yapılan, terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır. Yediler, içtiler ne varsa ormanda bıraktılar. Ormanda yiyecek artıkları ve doğada çözülebilecek herşey bırakılabilir. Ama çözülemeyecek atıklar bırakılmaz dedi.

Dağdoğan Sadrazam açıklamasına devamla, Çevre Dairesi, Orman Dairesi, Polis, Belediye, Kaymakamlık, Avcılar Birliği ve İçişleri Bakanlığı gidip yerinde incelesin. Trap atışı yaptılar. Sadece benim görebildiğim 66 tane trap tabağı vardı. Ve bunlar sağlamdı. Yarım kasa, açılmış ve atılı unutulmuş 30 adet tabacık vardı. Geçtiğimiz yıllarda da bu blgede ayni işi yine yaptılar. Ve pisliklerini yine bırakıp gitmişlerdi. Orman çöplük mü? Yazıklar olsun hepsine. Her geçen gün bu işlerden tiksiniyorum ifadesinde bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan mesajlar ise aşağıdadır.

Meyrem Fuat. Çok yazık

Fikret Karahan Adi yaratıklar

Murat Yalçın, yazıklar olsun,bunlar doğa düşmanı vatan hainleri.Kıbrıslı kardeşlerim,doğa severler,yürüyüş grupları bu fotoğrafı paylaşın gündem oluşturun.İlgililer ve pisliği yapanlar görürde çare bulunur.

Murat Ulubey Gardaş senin memlekette iki ayaklılar çoktur

Yusuf Şanlıer Her önüne gelen avcı olur bu memlekete sonuç maksat bu üyelerden para toplayıp milletin aklı başına gelene kadar 3 - 5sene kapat avı ha şimdi deycekler onlar yaptı yapmayanların suçu nedir? bir söz var kurunun yanında yaş da yanar.Yaşlar içindeki kuruları temizleycek ki yaşlarda yanmasın ama bunu yapacak irade ve yönetim YOKTUR bu insanlar acaba pisledigi deliğinde evinde böyle mi bırakır

Alev Özikiz Unuttugunuz bir sey var Dağdoğan Bey... burasi KKTC... adı üstünde zaten... insanlar artik hicbir seye değer vermez oldu...

Derya Beyit Böyle bilinçsiz insanlar bir süre sonra adım atacak nefes alacak DOĞA bulamayacaklar farkında değiller.

TC Gonca Acuner Erdemli Ahh sormayın biz de 1 ay once daha beter bir görüntüyle ot toplamaya gittiğimizde güzelım doğaya atılmış bir kamyon ev esyası, hayvan leşi şok olduk.

Mustafa Rob Salih Malesef insanimiz doğaya karşı nankördür.

Sami Tamson Süpriz değil bu görüntüler

Sıtkı Erden Erdemli Bence her hangisi ise ilgili makamlar bunları en ağır şekilde cezalandırmak. Masa başında yan gelip oturup maaş almak yok. TEMIZ BİR ÇEVRE VE DOĞA istiyoruz MİŞ GİBİ. DUYURULUR.

Emine Kofalı Iyikalp Haspa çıkarsınlar

Adem Sadrazam Suçun adresi belli. Çevre Bakanlığı, Avcılar Birliğine aşırı yüksek ceza uygulamalı. Hatta gerekirse ceza olsun diye avı kapatmalı. Bak görün o zaman nasıl herşey yoluna girecek....

Ulaş Türe bunların yaptığı terbiyesizlikdir. Gitsinler temizlesinler yaptıkları pisliği başkan da görsün.Biz nasıl bıraktık bunlar nasıl bıraktı. yazıklar olsun.