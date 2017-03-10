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Ormanlar daha da paramparça olacak

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Ormanlar daha da paramparça olacak
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin paydaş katılım toplantısı dün yapıldı

3. köprüye bağlanacak 275 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu projesini üstlenen şirketin yetkilisi "kaç ağacın kesileceğinin belli olmadığını, hesaplama çalışmalarının sürdüğünü" açıkladı. Çevreci aktivistler "çevre ve ağaç katliamı" yaşanacağına dikkat çekerken Kuzey Ormanları Savunması "Ormanlar daha da paramparça olacak" uyarısı yapıyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin paydaş katılım toplantısı dün yapıldı. Projenin sosyal ve çevresel etkileriyle ilgilenen yetkili Tolga Balta, ne kadar ağacın kesileceğinin sorulması üzerine, "Şu anda çalışma devam ediyor. Çalışma sırasındaki etki alanlarından biri de orman kayıpları. Haritalara, planlara bakıyoruz. Sahada çalışmaları yaptıktan sonra kesilecek ağaç sayısını küsuratına kadar tespit etme aşamasındayız. Net bir rakam veremiyorum çünkü çalışmalar devam ediyor. Sunumda belirtildiği gibi kesilecek ağaçların yerine daha fazla ağaç dikilecek. 1 ağaca karşılık 5 ağaç dikilecek" yanıtını verdi.

Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri ise "Ağaçlar 3. havalimanı ve 3. köprü projelerinde de fazlasıyla kesildi" diyerek tepki gösterdi. Savunmadan Başar Toros, "Bu proje 3. köprü ve 3 havalimanını bütünlüyor. Bu projeler emlak projesidir. Nüfus arttı. Kuzey ormanlarının içine doğru kent büyüyor. Ormanlar daha da paramparça olacak" dedi.

"Bu parayla ev mi alınır?"

Çevre köylerden yurttaşlar ise arazilerinin proje kapsamında değerlerinden çok daha az ücretlere kamulaştırılmak istendiğini söylediler. Tayakadın köyünden Fatih Soydemir, "Bu paralarla İstanbul’da nerede ev alacağız? Açıkta kalıyoruz” dedi. Tayakadın köyünden Ramazan Soydemir ise “OHAL fırsat bilinip 27. maddeye göre yerlerimize el konuldu. Gasp oluyor bu" diye konuştu.

İstanbul’u baştan sona dolaşıyor

Arnavutköy’deki Durusu Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda yapılan sunuma göre, otoyol 274 kilometre olacak. Avrupa yakasında 88, Asya yakasında ise 187 kilometre yol planlanıyor. Kınalı-Yassıören’den başlayan otoyol, Yassıören-Odayeri, Habibler Hasdal’dan geçerek 3. Köprü’ye bağlanıyor ve Kurtköy Liman’dan Akyazı’ya kadar uzanıyor. Projenin Avrupa ayağını Kalyon, Asya tarafını Limak-Cengiz-Kolin şirketleri yapacak. 3 yılda bitirilmesi öngörülen proje güzergâhında tarım, mera ve orman alanları da yer alıyor.

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