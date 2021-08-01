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Ormanlar kül oldu, tartışma aynı: Yangın uçakları nerede?

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Türkiye, son 1 haftada 112 orman yangını ile sarsıldı. Kimi büyümeden kontrol altına alınırken, kontrol altına alınamayan yangınlar 8 kişinin can kaybına yol açtı.
Ormanlar kül oldu, tartışma aynı: Yangın uçakları nerede?

Bodrum, Manavgat, Marmaris yangınları yerleşim yerlerine hasar verirken, çok sayıda hayvan can verdi.

Bakan Bekir Pakdemirli'nin aktardığına göre, 1 Ağustos itibariyle 112 yangının 107'si kontrol altında. 5'inin ise söndürme çalışmaları sürüyor.

Bazı yangınların günlerdir sürmesi ise, yangın söndürme uçakları tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Yangınlara uçaklar ile müdahalenin yetersiz olduğu eleştirileri sosyal medyada ve muhalefet kanadında dile getirildi.

Pakdemirli, "Biz insansız hava uçağı, helikopter, son teknoloji jet amfibik uçak diyoruz, hâlâ antikacı dükkanı gibi 1960'dan kalan uçakları kullanalım diye açıklama yapılıyor" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "THK’nın elinde kullanılabilecek uçak yok" diyerek tartışmaya katıldı.

Eski THK söndürme uçağı pilotu Yücel Akyol, THK'nın elindeki uçakların bakım ile 1 ay içinde uçmaya hazır olabileceğini ifade etti.

Ayrıca eski THK pilotları, Rusya'dan kiralanan yangın söndürme uçaklarının Türkiye'nin engebeli arazilerinde işe yaramayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgelerinin 'afet bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

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