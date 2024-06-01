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"Ormanlar temiz olmalı" yürüyüşüyle çevre kirliliğine dikkat çektiler

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Her Daim Doğa Dostları Grubu, Toplumsal Varoluş Derneği (TOVAD) ve Karpaz Dostları Derneği, bu sabah “Ormanlar temiz olmalı yürüyüşü” düzenleyerek ormanlık alanlardaki kirliliğe dikkat çekti.
"Ormanlar temiz olmalı" yürüyüşüyle çevre kirliliğine dikkat çektiler

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ormandaki yürüyüş sırasında gözlemlenen kirliliğin önlenmesi için yetkililere ve halka çağrıda bulunuldu.

Küresel ısınma nedeniyle artan hava sıcaklığı nedeniyle ormanlarda yangın tehlikesine de işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Karbon emilimi ve oksijen salınımı yapan ağaçlarımızı eskisinden daha çok korumalı, geleceğimiz açısından daha da yaşatmalıyız. Ağaçlarımız, ormanlarımız sürdürülebilir bir yaşamın olmazsa olmazlarıdır. Daha az betona, daha çok ağaca ihtiyacımız vardır. Çok geç olmadan bunun farkına varmalı, yaşantımızı doğaya uygun hale getirmeliyiz.”

 

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