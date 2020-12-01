Ormanlarda Havadan Çam Kese Böceğiyle Mücadele Başladı

Orman Dairesi, 2020 yılı ‘“Helikopter ile Havadan Biyolojik Çam Kese Böceği Mücadelesi” programına başlandığını açıkladı.

Orman Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, çam ormanlarında büyük tahribata yol açan çam kese böceğine karşı biyolojik metotlarla mücadele edildiği, bu kapsamda çalışmaların 8 bin 250 hektarlık orman sahasında yürütüleceği kaydedildi.

2016’dan bu yana kesintisiz yürütülen projenin başarılı sonuçlarının, ormanların sağlığına olumlu etkilerinin gözlemlenmeye başlandığı belirtilen açıklamada, “Orman Dairesi personelinin yaptığı saha gözlem çalışmalarına göre, ilaçlama yapılmış sahalarda çam kese böceği popülasyonu düşmektedir. Bu durum, yürütmekte olduğumuz projede, hedefimize doğru adımlarla ilerlemekte olduğumuzun ispatıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Biyolojisi gereği toprakta 8-9 yıla kadar rezerv olarak kalarak yıldan yıla kısmi çıkış yapan çam kese böceklerinin verdikleri zararın tamamen ortadan kaldırılabilmesi için mücadelenin ilaçlama yapılan alanlarda kesintisiz olarak sürdürülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, aksi taktirde, geçen yıllarda yapılan mücadeleler ve bunlar için ayrılan bütçelerin boşa gittiği ve proje hedefine ulaşmadan kesintiye uğradığından, çam kese böceklerinin tekrar eski seviyesine hızla döndüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Projemiz insana, doğaya, hedef-dışı canlılara zararı olmayan, özellikle ormancılık için geliştirilmiş, dünyanın gelişmiş ülkelerinde uzun yıllardır süregelen orman mücadele programlarında kullanılan, etkinlik ve güvenlik açısından kendini ispat etmiş ve her türlü onaya sahip biyolojik bir ürünle gerçekleştirilmektedir. Gerek kullanılan ürün gerekse uygulama açısından bakıldığında bilimsel, teknik ve dünya standartlarında ileri bir mücadele programı yürütmekteyiz.

Mücadele yüksek teknik bilgi, bilimsel yaklaşım, donanım ve tecrübe gerektirmedir. Bu ihtiyaçları karşılamak üzere, proje süresince sahada aktif olarak çalışarak mücadelenin başarıyla ulaşmasını garanti altına alacak uzmanlardan oluşan bir kadro da teknik çalışmalara başlamış bulunmaktadır.

Umuyoruz ki 2020 yılındaki Helikopter ile Havadan Biyolojik Çam Kese Böceği Mücadelesi projemizi başarılı bir şekilde tamamlayarak, ormanlarımızı bu ateşsiz yangından kurtarma yolunda önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamlayabiliriz.”