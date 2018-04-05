Ormanlık alanda ceset!

Polis Basın Subaylığı’dan yapılan açıklamada, Girne – Degirmenlik Anayolu üzerinde faaliyet gösteren “kendin pişir kendin ye” isimli işletmenin yaklaşık 400 metre ilerisinde anayolun doğu kısmındaki ormanlık arazi içerisinde akşam üzeri ölü vaziyette bir erkek cesedi bulundu.
Cesedin 29.03.2018 tarihinden beridir kayıp olan 65 yaşındaki GKRY’de sakin Solomos Apostolidis’e ait olduğu tahmin ediliyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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